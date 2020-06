Kto potrebuje tituly?

Podporou Kollára Matovič stráca najvýznamnejší kus svojej politickej identity.

28. jún 2020 o 14:19 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Zavrime oči a predstavme si Kollára so všetkým, čo o ňom vieme a ako sa nám celé roky prezentuje. Medzi jeho pestré definičné znaky patria veľké prachy, šáliky, multiotcovstvo, vytunované dievčinky, ktoré akoby vyskočili z disneyovky, ako aj mafiánske väzby z minulosti.

Mne dokonca naskočí scéna z čias, keď som mohla mať trinásť rokov a pred Tuzexom sa hemžili rôzni Video-Urbanovia, hoci Kollár veksláctvo popiera. Za komunizmu mal stánok s cukrovou vatou.

Tesne pred otvorením očí priraďme tejto postave stupeň vzdelania, ktorý sa nám k nej hodí. Hotovo? A teraz otázka: potrebujeme mu na to nacapiť ešte magistra? My nie. Potreboval to on. Takmer ako keď hulvát Rácz v jednej chvíli zatúžil ovládať umenie používať príbor, ale ten sa aspoň chcel naozaj niečo naučiť.