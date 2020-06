Boris Kollár ako príklad novej politickej kultúry (píše Samo Marec)

Andrej Danko sedel na brehu rieky.

Eduard Chmelár a Andrej Kiska oznámili odchod z politiky.

Premiér Igor Matovič v rozhlase povedal, že s exministerkou Kalavskou hľadá pravdu.

Trochu sa hovorilo o poslankyni Krištúfkovej, ktorá ukradla celú bakalárku, a preto sa nestala vládnou splnomocnenkyňou. A keďže išlo o funkciu, ktorá vonkoncom nebola vytvorená iba pre ňu, žiadnu náhradu za ňu už ani nehľadali.

A poslankyňa Krištúfková povedala, že síce kradla, ale bola to len bakalárka, tak o čo vlastne ide. No a predseda parlamentu – heh – Boris Kollár, ktorého sa to vonkoncom netýkalo, sa stal čestným členom zväzu protifašistických bojovníkov.



Rozprával pri tej príležitosti o tom, aké nebezpečné sú hoaxy, hoci sám sa práve vďaka hoaxom do parlamentu dostal. A časopis zväzu je prehliadkou všetkých hoaxov, na ktoré si spomeniete.

No a potom sa ukázalo, že skopírované záverečné práce sa netýkajú len poslankyne Krištúfkovej a poslanca Pčolinského, ale aj samotného predsedu parlamentu – heh – Borisa Kollára.

Kto je rovný človek a komu ide o slávu

Vyšlo totiž najavo, že diplomová práca Borisa Kollára je kompilátom kysuckých internetových stránok a ďalších cudzích myšlienok.

No a Boris Kollár najprv povedal, že síce kradol, ale nie až tak, potom, že kradol, ale s povolením, no a nakoniec, že kradol, ale aj tak to robia všetci. A tiež, že za to všetko môžu politickí súperi, a tak neodstúpi.

Čakalo sa, čo urobí premiér Matovič, no a premiér Matovič povedal, že nie je čas, lebo treba zachraňovať ekonomiku a očisťovať Slovensko. No a pri tom je falošný magister, dohadzovač funkcií, mafiánsky kamarát a vekslák Boris Kollár, tiež predseda parlamentu, jednoducho nepostrádateľný.