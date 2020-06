Pomôžme Matovičovi porátať sa s plagiátormi

Poznáme oveľa menej nákladný spôsob, ako predstavil premiér.

28. jún 2020 o 15:54 Zuzana Kepplová

Toto leto sa vláda mala pôvodne venovať haseniu následkov zavretia krajiny a príprave projektov na čerpanie európskych grantov a pôžičiek. Ale Igor Matovič má lepší plán, ako sa zabaviť. A zapojí do nej každého, kto má diplom.

Ak teda zoberieme vážne premiérov ostatný status ku kauze plagiátor – iné by nás ani nenapadlo – bude to obrovské a bude to bolieť.

Celé sa to odvíja od predpokladu, že táto krajina si predsa želala, aby zákon platil pre všetkých. Premiér preto odvážne navrhuje, aby sme tento augiášov chliev, ktorý presakuje aj do vysokého školstva, vyčistili razom.

Nedočkavým hneď aj ukazuje ako: "hoďme do spätnej kontroly všetky diplomovky". Kto? No my!

Tu nie je síce jasné, či skrínovať svojich absolventov budú jednotlivé školy, ale isto si s tým popri nových nárokoch na hygienu a online výuku poradia hravo.