Čítajte tieto svedectvá a myslite na dcéru, vnučku, sestru, manželku alebo mamu

Sme v tom začiatočníci, hoci už žijeme v 21. storočí. Zatiaľ sa len učíme rozlišovať odtiene a určovať hranice.

Je to lekcia v mene citlivejšej a skutočne rovnoprávnej spoločnosti, ktorá chápe, že slová dokážu človeka zraniť a niektoré dotyky nás môžu oberať o dôstojnosť.

Väčšina si myslí, že vývojová lekcia sa končí tým, že znásilnenie je trestné, nevera sa už nerieši ukameňovaním a panny sa nepredávajú na webe.

Kde sa môžete bezpečne obrátiť v prípade zneužívania? Bezplatná nonstop linka - 0800 212 212

Mnohí autenticky chápu, že tieto činy sú prejavmi zla, niektorí s určitými vnútornými výhradami, hovoriac, že ženy si o to občas koledujú, rešpektujú tieto pravidlá, lebo nechcú skončiť vo väzení.

Ale čo s výkrikmi, ktoré vlezú pod blúzku a človek sa chce umyť hneď, ako odzneli? Čo s poznámkami, ktoré šmátrajú v nohavičkách a vkradnú sa bez pozvania do našich spální?

Ako reagovať na poznámku, že náš najväčší príspevok k práci by bol, ak by sme sa na porade producírovali nahí, a že jedinú hodnotu, ktorú sme kedy vlastnili, nosíme medzi nohami?

Súvisiaci článok Dvadsaťdva svedectiev: Sexuálne obťažovanie zažila prezidentka, režisérka i čašníčka Čítajte

A to ešte stále zjemňujeme, lebo nadávka „ty piča sprostá“ zďaleka nie je to najhoršie, čo si niektoré ženy, a v konečnom dôsledku aj niektorí muži v inej variácii slov, pri sexuálnom obťažovaní vypočujú na svoju adresu.



Mnohí si stále nevedia rady s odtieňmi verbálneho násilia a diskusiu, ktorá by im mohla pomôcť vnímať hranice obťažovania, vedome alebo podvedome odmietajú.

Pes čo breše, nehryzie?

Bol to vraj vtip. Niektorí sa smejú, iní sa cítia trápne a zaradia „vtip“ do kategórie nevkusu, ale ďalej tolerujú, aby v ich prítomnosti zaznievali obťažujúce poznámky na ženu. „Objekt“ sa červená, potia sa dlane a odnáša si domov pobúrenie: mal kolega právo obťažovať ju narážkami na jej prsia, zadok a iné časti tela? Prečo sa neohradila?

Niektoré kolegyne jej povedali, nechaj to tak, veď on je správny chlap, nekradne, nevolí fašistov ani komunistov, vždy pomôže keď treba. Navyše, pes čo breše, nehryzie. Alebo ho poraz jeho zbraňou: povedz mu, že na jeho úd si zoberieš mikroskop.

Ale čo, ak nechcete používať zbrane, ktorými pohŕdate? Prečo by mal niekto mať právo ťahať vás do situácií, kde väčšia oplzlosť vyhráva?

Zbytočná precitlivenosť?