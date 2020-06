Pamätaj len to pekné

Strana Hlas je vlastne alternatívnou históriou Smeru.

29. jún 2020 o 17:13 Zuzana Kepplová

Petrovi Pellegrinimu sa bez nahnevaného pána, ktorý bol jeho straníckym šéfom, zjavne uľavilo. Až programovú bezstarostnosť sme si všimli už pri ohlasovaní parlamentnej jedenástky, pri odkrývaní loga bol elán priam hmatateľný.

Súvisiaci článok Pellegrini predstavil meno strany, začínajú zbierať podpisy Čítajte

Nemať v blízkosti človeka postihnutého toxikomániou a životnou dezilúziou je istotne základom na duševnú pohodu, v tom sme zajedno s Pellegrinim.

No ľahkosť okolo celého projektu je aj prefíkaným spôsobom, ako sa vyrovnať s Ficovým dedičstvom.

Totiž, Hlas – tak sa strana volá – je nástupnícky projekt, ktorý na Smer nadväzuje. Je to alternatívna história, v ktorej sa Kuciak nestal a všetko ide tak, že Pellegrini prevezme vedenie, aby sa strana mohla sústrediť na modernizačné témy. (V realite by to znamenalo, že Fico sedí prinajmenšom na Ústavnom súde.)