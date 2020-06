Pozrime, policajt nedôveruje ministrovi

Tibor Gašpar bol silnejší a dokázal ministra vyhnať.

30. jún 2020 o 16:11 Peter Tkačenko

Milanovi Lučanskému nemusíme veriť dôvody, pre ktoré sa vzdáva funkcie policajného prezidenta, môžeme si o ňom myslieť, čo chceme, ale svojím odchodom prejavil republike peknú službu.

To nie je kritika jeho práce, márne by sme predstierali, že jej rozumieme, a pokiaľ vieme, s Lučanským sa nespája väčšia kauza, rozhodne nie v rozmeroch jeho predchodcu Tibora Gašapra. Ide o to, že ministrovi vnútra umožnil vybrať si „vlastného“ policajného prezidenta, za ktorého bude môcť prebrať zodpovednosť.

Opozícia bude takmer isto spievať refrén o „politizácii polície“, ale tým sa netreba dať vyrušovať. Nominovaním vlastného prezidenta „politizovali“ políciu všetky vlády vrátane tých smeráckych.

Všimnime si však Lučanského vyjadrenie nedôvery vedeniu ministerstva vnútra. Môžeme si tipnúť, že k tým slovám ho inšpiroval práve Gašpar, ktorý tak nedôveroval ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi, až ho prinútil podať demisiu.

Verme, že sa čoskoro vrátime k staršej praxi, keď dôveru vyjadruje minister policajnému prezidentovi, a nie naopak.