Ďalší Skripaľ bez SNS

Prácu SNS v zahraničnej politike by hrdo zastúpila Sme rodina.

1. júl 2020 o 16:06 Zuzana Kepplová

Najnovší prípad "zneužitia našej pohostinnosti" nás núti pochvaľovať si, že SNS už nie je vo vláde.

Jaroslav Paška by to mal tentoraz ťažšie, aby dôvodil, že Skripaľ II sa neudial tak, ako to opisujú investigatívci z Bellingcatu a nemecké úrady, ale isto by sa vynašiel.

Proti verzii, že dvaja ruskí agenti FSB vošli na slovenské víza do EÚ, aby odpravili čečenského Gruzínca vedeného ako teroristu a špióna, by sa iste dalo postaviť čosi geopoliticky podnetné. A SNS by určite pevne stála po boku centrály slovanského sveta, čokoľvek by tam v Kremli vyhútali.

Avšak. To, že dezinformačné skazky prenikajú až do hláv a programov strán je jedna vec.

Všetky tie Marrákeše, Istanbuly a napokon aj šum okolo Skripaľa sú toho svedkami. Druhá, a v tomto prípade aj podstatnejšia záležitosť je fakt, akú bezpečnostnú reputáciu si Slovensko buduje.

Preto je na aplauz, že minister Korčok nezačal špekulovať na tému, čo tým dajaká mimovládka a samotní Nemci sledujú, keď vinia Rusko z akejsi špionážnej habaďúry a či si my tu v strednej Európe môžeme dovoliť dráždiť Rusa bosou nôžkou.