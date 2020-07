V USA cítiť vo vzduchu chuť na zmeny

Autorka študovala žurnalistiku, žije v New Yorku

V pondelok 22. júna sa moje mesto dostalo do druhej fázy otvorenia v rámci koronavírusovej pandémie.

Síce s obmedzeniami, ale reštaurácie a bary môžu otvoriť prevádzku na chodníkoch a v záhradách, otvorili aj kaderníctva a kancelárie na pol kapacity.

Už od prvej fázy otvorenia začiatkom júna chodím bicyklom do roboty z Brooklynu do južnej časti Manhattanu dvakrát týždenne. Ráno ide spolu so mnou už oveľa viac cyklistov a peších ako v apríli a máji.

Už nie sú pri nemocniciach pristavené mobilné chladiace priestory pre obete korony. Testovať na Covid-19 sa môže konečne každý zadarmo, mesto rozdáva masky a konečne sa dajú znova kúpiť rukavice, dezinfekčné prostriedky a toaletný papier.

Áut postupne pribúda, ako aj ľudí na ulici – veľmi pomaly, ale isto sa život vracia do starých koľají.

Federálna vláda zlyhala, guvernéri sa ukázali

V štáte New York počet pozitívnych výsledkov testov klesá, hoci v iných častiach USA ich pribúda.

Lenže bez turistov, divadiel, múzeí, galérií a ľudí, ktorí cestujú za prácou, sa ekonomika New Yorku dostane na predpandemickú úroveň veľmi ťažko. A rady nezamestnaných Newyorčanov rastú tak rýchlo ako rady pred výdajňami potravín a jedla zadarmo.

Dlhodobé dôsledky ekonomickej krízy sa prejavia až o niekoľko mesiacov a ich korigovanie, ak bude vôbec možné, potrvá možno aj niekoľko rokov.