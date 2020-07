Keď nadšený Európan kritizuje Úniu

Tony Judt v roku 1996 napovedal, ako dopadne Únia po koronavíruse.

4. júl 2020 o 7:40 Petr Šabata

Petr Šabata je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Tony Judt: Velká iluze? Esej o Evropě, Prostor, Praha 2020

V januári 1996 napísal slávny britský historik Tony Judt, nadšený Európan, ako sa sám označuje, o EÚ a prípadnom členstve východných krajín vrátane Slovenska: "Bez ohľadu na to, či bývalé komunistické krajiny východnej Európy majú v budúcnosti patriť do plne integrovanej Európy, faktom je, že na to možno nedôjde; a bolo by preto zrejme múdrejšie prestať sľubovať opak."

A ešte: "Vo svojej silnej podobe má idea Európy svoje najlepšie roky za sebou."

Čítanie z roku 1996

My už vieme, ako to celé zatiaľ dopadlo: v roku 2004 sa EÚ rozšírila o Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, pobaltské krajiny aj Slovinsko. Únia prijatie nových členov prežila, rovnako ako prestála finančnú krízu roku 2008 a ďalšie ohrozenia.

Napriek tomu zostáva Judtova nedávno v Česku opäť vydaná kniha – Velká iluze? Esej o Evropě – hlbokou presnou sondou do európskej integrácie. A dokonca z nej možno vyčítať, ako EÚ dopadne v konfrontácii s krízou spôsobenou pandémiou a nebývalou ekonomickou pohromou.

Tony Judt bol britský historik, profesor na vysokých školách na oboch brehoch Atlantiku, dlhodobo na Newyorskej univerzite, autor mnohých kníh, predovšetkým monumentálne Povojnovej Európy (po slovensky 2007). A práve jeho suverénna orientácia v histórii Európy (nielen) po roku 1945 dáva jeho eseji pevný základ a dovoľuje mu presvedčivo a niekedy až zžieravo - pritom vierohodne - kritizovať európsku integráciu.

Pôvab čítania eseje z roku 1996 spočíva aj v tom, že už vieme, ako napríklad dopadlo približovanie východných krajín do EÚ a ako sa niektoré historicky vzniknuté chyby integrácie prejavujú dodnes.

Rozšírenia EÚ o Slovensko a ďalšie krajiny z východu sa autor dožil, Donalda Trumpa, brexitu ani pandémie koronavírusu už nie (ročník 1948, v roku 2008 mu bola zistená amyotrofická laterálna skleróza, od októbra 2009 bol ochrnutý od krku dole, zomrel na začiatku augusta 2010).

Samá náhoda?

Ako sa prihodilo, že sa Európa po strašnej svetovej vojne vydala cestou spolupráce a prosperity, a nezopakovala chyby z roku 1919?