Ani Putin nevie, čo s ním bude

2. júl 2020 o 14:57 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, žije v Londýne

„Už len príležitosť pre nášho súčasného prezidenta (uchádzať sa v roku 2024 o znovuzvolenie) bude vzhľadom na jeho veľkú príťažlivosť stabilizujúci faktor našej spoločnosti,“ vyhlásila Valentina Tereškovová, bývalá sovietska kozmonautka a prvá žena vo vesmíre, dnes 83-ročná poslankyňa ruskej dumy.

Prirodzene, hovorila o Vladimirovi Putinovi, a to v čase, keď navrhovala zmenu ústavy, ktorá by mu umožnila obísť súčasné obmedzenie počtu mandátov a uchádzať sa o znovuzvolenie v roku 2024 (a keby mal o to záujem, tak opäť v roku 2030).

Duma tento návrh poslušne schválila a zaradila ho medzi návrhy, ktoré následne predložila Rusom do referenda. Cenou však bol výsmech na sociálnych sieťach pre poklonkovanie Putinovi.

Do kozmickej tmy!

„Tereškovová – prvá žena, ktorá sa statočne vybrala do kozmickej tmy a chladu, a potom tam so sebou vzala celú krajinu,“ uvádza sa v jednom príspevku, ktorý retweetoval opozičný líder Alexej Navaľnyj.

Putin by však v tomto referende o ústavných zmenách zvíťazil, aj keby nepodvádzal.

Hlasovanie sa vzhľadom na koronakrízu odložilo o dva mesiace: Rusko síce priznáva len deväťtisíc obetí, ale má tretí najvyšší počet nakazených na svete. V záujme minimalizovania rizík sa hlasovanie natiahlo na celý týždeň.

Vládne letáky, ktoré ľudí nabádajú, aby šli voliť (alebo zostali doma a volili – výnimočne bolo povolené hlasovanie cez internet), sa zriedkavo zmieňujú o tom, že nová ústava Putinovi „vynuluje počítadlo“.

To znamená, že sa bude môcť uchádzať o ďalšie dva prezidentské mandáty, vďaka čomu môže zostať v úrade až do roku 2036, jeho poradcovia však usúdili, že to je zrejme viac informácií, ako voliči potrebujú.