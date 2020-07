Môže Trump zmanipulovať voľby?

Štyri mesiace pred voľbami sú otvorené všetky scenáre.

3. júl 2020 o 11:10 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

Koronavírus zabil za tri mesiace dvaapolkrát viac Američanov ako vojna vo Vietname. V dôsledku pandémie prišlo o prácu, zárobok a sociálne dávky 45 miliónov Američanov. Škandál v Mineapolise a masové protesty proti establišmentu menia volebné preferencie značnej časti prezidentových voličov. Dokáže Donald Trump napriek tomu zopakovať víťazstvo?

Názory tvorcov verejnej mienky sa rôznia: jedni tvrdia, že nemá šancu. Iní kuvikajú, že získa na svoju stranu ešte viac voličov ako v roku 2016. Sťaby bohom vyvolený záchranca bielej Ameriky. Aj keby republikáni voľby na všetkých úrovniach museli zmanipulovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Voľby po americky

Nezaškodí pripomenúť, že vo voľbách v roku 2016 získal prezident o tri milióny hlasov menej ako Hillary Clintonová. (Hlasovalo za ňu 89 percent černochov.) Víťazstvo Trumpa umožnil americký volebný systém.

Republikáni nechcú prísť o moc. Vedia však, že ich kandidát môže zvíťaziť iba vtedy, ak sa podarí kritické množstvo voličov od volieb odradiť. Alebo zabrániť, aby sa k urnám vôbec dostali. Tak ako koncom apríla vo Wisconsine, kde tamojší demokrati volili svojho kandidáta na prezidenta. Demokratický guvernér Tony Evers chcel voľby posunúť, aby voliči mohli počas pandémie posielať svoje hlasy poštou.

Republikáni vo wisconsinskom kongrese to však odmietli. Ba čo viac: počet volebných miestností dramaticky znížili. Kto chcel napriek tomu voliť, musel sa vybrať do odľahlých štvrtí a postaviť sa do nekonečných radov.

Republikáni nemajú v Amerike väčšinu. S výnimkou dní, keď sa konajú voľby, konštatoval nedávno denník New York Times. Republikáni vedia, že nových voličov už nezískajú. Urobia však všetko preto, aby menšiny od volieb odradili.