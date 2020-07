Bez Kollára by to bolo horšie

Stále je to len diplomovka verzus rozkradnuté miliardy.

3. júl 2020 o 11:58 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Asi nie je potrebné, aby som ku Kollárovej diplomovke čosi dodával aj ja. Ale čo kto od neho čakal?

Červené svetielko nad ním blikalo dávno pred jeho prvým pokusom dostať sa do politiky. Keď sa mu to na druhý pokus vo vlečke s Marčekom podarilo, všetko podstatné vrátane aktuálneho počtu žien a detí už o ňom bolo známe.

“ Každá vláda je odsúdená na problémy. Táto vláda je odsúdená na Sme rodina. „

Akurát nikto nevedel, že je ešte aj magister, no hentaké typy časom vždy prídu na to, že im k úplnej spokojnosti chýba vysokoškolský titul, a tak si ho akože dorobia, tie štvorky na učňovke boli určite len náhoda, veď keby neboli géniovia, nikdy by sa im predsa nepodarilo zarobiť toľko prachov. A keď to dokázali, titul im právom patrí a cesta k nemu je nepodstatná.

Máme na to pekné slovo – sedláci. Nikdy o nich nebola núdza, preto by nás nemalo prekvapovať, že politika je nimi priam prelezená.

Jasné, na exponovaných miestach by sedieť nemali, ale sedia a možno nikdy sedieť neprestanú. Búšiť do nich je úplne v poriadku, no zároveň netreba zabúdať na celkový kontext.