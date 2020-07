Takto to lepšie Slovensko nevybudujeme (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ivan Kmotrík mladší a hajlujúci má falošný titul z vysokej školy v Skalici, ktorú vlastní jeho otec, docent a doktor honoris causa Ivan Kmotrík starší.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí bol na pozorovateľskej misii pri ruských voľbách a spozoroval, že všetko bolo v poriadku. A keďže sa pomýlil, tak tam bol dvakrát.

Andrej Danko rúbal drevo.

Dobrý deň, sledujete ďalší diel frašky okolo Borisa Kollára.

Igor Matovič mal tlačovku a vyčítal nám, že Boris Kollár sa cíti ľudsky ublížený nie preto, že je podvodník, ale preto, že sa na to prišlo. A on síce možno je podvodník, ale zároveň je aj predseda parlamentu.

Článok pokračuje pod video reklamou

No a tak sa Igor Matovič postavil pred mikrofóny a povedal, že vie o opozičnom poslancovi, ktorý milenke zaplatil potrat, a to je na trest smrti. A novinárov, ktorí sa pýtali na titul Borisa Kollára, sa pýtal na ich tituly.

A hovoril o selektívnom lynči a hystérii a boji za lepšie Slovensko, pretože on bojuje za lepšie Slovensko: konkrétne tým, že veksláka, mafiánskeho kamaráta, klamára a podvodníka drží vo funkcii predsedu parlamentu.

Čoho dokáže premiér pre Kollára

Aby však reč nestála, Igor Matovič predostrel aj riešenie, a nebolo to len také nejaké riešenie, ale riešenie systémové, lebo Igor Matovič a systém, to sú prakticky synonymá.

Povedal, že preveríme a vyriešime, konkrétne všetky tituly na všetkých školách a minimálne od počiatku sveta, a potom sa uvidí, že či budete ďalej vykrikovať. Lebo na tom sa uzniesol nie on, ale poslanecký klub OĽaNO, lebo to zase, pozor, Igor Matovič sa neuznáša, on len vykonáva, na čom sa iní uznesú.