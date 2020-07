Čo bude po Trumpovi a Putinovi?

Politika sa čoraz viac krúti okolo jednotlivcov.

5. júl 2020 o 13:58 Benjamin Cunningham

Ruské referendum počas uplynulého týždňa Vladimirovi Putinovi umožnilo zostať pri moci do roku 2036. Na prvý pohľad to vyzerá ako typické autokratické uchopenie moci, symbolizuje však niečo iné. Kým v minulosti politiku ovplyvňovali inštitúcie, dnes sa viac do popredia tlačia jednotlivci.

Politické nástupníctvo v ZSSR a Číne nebolo demokratické, pretože verejnosť pri výbere nového lídra nemala slovo. V rámci štruktúr jednotlivých komunistických strán však existovala súťaž.

Nástupníctvo v latinskoamerických či ázijských diktatúrach tlmili hierarchicky štruktúrované vojenské zložky. Ešte aj Severná Kórea má systém nástupníctva, pri ktorom najstarší syn preberá moc po zosnulom otcovi.

Putina však neobmedzuje žiadna štruktúra a tlmiace inštitúcie sa rúcajú. Nahrádzajú ich politické systémy zamerané na jedinú osobu. S obmedzeniami sa v roku 2018 porátal čínsky prezident Si Ťin-pching.