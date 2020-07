Pokazilistenámto: Kollár ťahá všetkých na svoju úroveň

Ak Kollár neuhne, budú musieť SaS a Za ľudí cúvnuť.

6. júl 2020 o 19:40 Jakub Filo

Prvá vážna vládna kríza sa zrejme skončí porážkou SaS a Za ľudí. Ak Boris Kollár vydrží na svojom postoji, že bez kresla predsedu parlamentu nechce byť ani súčasťou vládnej koalície, tak ak nechcú vládu dve menšie strany povaliť, budú musieť so spomienkou na euroval cúvnuť.

Nie že by sme doteraz o Kollárovi mali nejaké ilúzie. To, že odpisoval, aby si mohol pred meno písať Mgr., iba zapadá do jeho životopisu lemovaného vekslovaním, dovolenkami s mafiánmi a najnovšie aj vyvádzaním peňazí z daňových rajov.

Ale spôsobom, akým sa za pomoci palebnej sily slov Igora Matoviča chystá v kresle predsedu parlamentu udržať, ťahá celú koalíciu na jeho úroveň.

SaS a Za ľudí musia aspoň nepriamo podržať Kollára, respektíve väčšina z ich poslancov musí nehlasovať za jeho odvolanie. Čo im ich volič, predsa len oveľa citlivejší na zásadovosť než Kollárov, bude ťažko prepačovať.

Ak sa teda budeme držať tézy, že odpísaná diplomová práca je príliš málo na pád vlády, najmä po osem-/dvanásťročnici Smeru, tak výsledkom aktuálnej vládnej krízy bude len obrovské sklamanie z hlavných aktérov. Upevňujú si moc na ruinách voličskej dôvery.

