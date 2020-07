Vraj ideme rúcať pyramídy (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ.

Seriál HBO The Wire je jeden z najhlbších pohľadov do rozvratu americkej spoločnosti. Jeho autor, scenárista, spisovateľ a reportér David Simon pracoval dvanásť rokov v The Baltimore Sun a rok strávil na kriminálke v protidrogovej jednotke.

Halucinogénnu realitu gangov, talianskej mafie, poľských odborov v dokoch, írskych policajtov a prepad v minulosti slávneho a prosperujúceho mesta Baltimore do rasovej studenej vojny, fetu a vrážd opísal v knihe Homicide – A year on the killing streets. Takú Ameriku ste nevideli a nečítali.

James Ellroy, pápež amerického čierneho románu zo západného pobrežia, južanskí spisovatelia rasovej segregácie, nekonečných priestorov a zvyškov indiánskych kultúr sa s brutalitou a násilnosťou časti americkej spoločnosti vyrovnávali ešte pred ním, no David Simon doviedol svoje pozorovanie rozpadávajúcich sa Spojených štátov amerických, ktoré dnes drží pohromade iba šoubiz, basketbal a jadrový arzenál, do absolútnej pointy.

Neotravujte, tu sme pri golfe

Jej podstatou nie je iba neschopnosť prezidenta porozumieť vlastnej krajine, pretože, ako napísal Stephen King, „125 000 Američanov zomrelo a náš prezident hrá golf“, ale porážka osvietenského plánu federalistov a otcov zakladateľov na zriadenie slobodných a postupne sa spájajúcich štátov.

Literatúra je stále najlepším sprievodcom pri snahe pochopiť americkú realitu, brutalitu jej vzťahov, prezbrojenosť často hlúpeho a indoktrinovaného obyvateľstva, pravidelné označovanie zdravotného poistenia a všetkého, čo nepochádza buď z prostredia protestantských siekt a zbrojných obchodov, za komunizmus, a na strane druhej špičkový vedecký výskum, veľké zázračné kultúrne inštitúcie, hudba, film, divadlá a láska k prírode. Ako nedávno vydané Potulky s Charleym od Steinbecka, beatnická vzbura, alebo hlbšie, bližšie k divokej prírode Emmersonove eseje.

“ To, čo urobilo z Churchilla legendu, nie sú jeho panské postoje k Indom a Bangladéšanom, ale jeho rozhodné konanie proti Hitlerovi. „

Zo všetkých týchto protichodných zdrojov Amerika vznikala a vzniká. Dnes opäť preukazuje svoju mladosť a chuť búriť sa, s čím súvisia aj niektoré, v Európe menej viditeľné, no stále známe prejavy obrazoborectva.

O Konevovi a Churchillovi