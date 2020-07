Jednoduché: rasizmus je sadizmus

A čo, na bielych životoch akože nezáleží?

8. júl 2020 o 15:55 Zuzana Kepplová

Keď chuligáni na štadióne vyvesia transparent White Lives Matter, je to preto, že sú fanúšikovia.

To sa zdá ako banálne konštatovanie. Avšak fanúškovia zvyknú vnímať celú spoločnosť - odpusťte bolestivé zovšeobecnenie - ako súboj klubov. Uvidia heslo o čiernych životoch, a tak odpovedajú bielymi životmi.

Jednoduché. Kuknú sa do zrkadla a vedia, kam patria. Ak by nezdvihli zástavu za „svojich“, ako by sa mohli opäť do toho zrkadla pozrieť?

Zásadne sa nezaujímajú, čo chcú tí „druhí“. Predpokladajú, že to vedia: chcú ich poraziť a odniesť si trofej. Kto si myslí, že ich hádam chcú vystískať, je vraj pridrbaný slniečkar.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kmeňové zmýšľanie, samozrejme, nemôžeme ohraničiť plotom štadióna. Ľudia, ktorí hnutie za to, aby záležalo aj na čiernych životoch – pri výkone spravodlivosti, v štátnej správe, vo vzdelávaní, všade –, vnímajú ako útok na svoj klub, sa nachádzajú kade-tade. A cítia sa dobre.