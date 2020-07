Vláda zatiaľ neruší hlúposti po SNS

V letákoch musí byť stále polovica slovenských výrobkov.

9. júl 2020 o 13:21 Eduard Žitňanský

„Je to absurdný zákon, je to doslova výplod ekonomického nacionalizmu, ktorý by vo vyspelej Európe nemal mať miesto,“ povedala pred vyše rokom poslankyňa za SaS Jana Kiššová o dvoch normách, ktoré prijala minulá koalícia.

Napríklad o ustanovení, že v letákoch musia obchodníci ponúkať najmenej polovicu slovenských výrobkov.

“ Toto pomýlené myslenie predpokladá, že zákazník sa rozhoduje podľa „národnosti“ výrobku. „

Európska komisia nedávno poslala na Slovensko výzvu, v ktorej okrem iného povedala, že má s týmto ustanovením problém.

V minulosti ho vetoval vtedajší prezident Andrej Kiska, poslanci SaS a OĽaNO ho zasa napadli na Ústavnom súde. Nestalo sa nič.

Od novej vlády sa očakávalo, že sporných päť ustanovení zákonov zruší, alebo zmení. Nestalo sa takmer nič.