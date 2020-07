Slon v miestnosti je katolícka cirkev

Pamätajme, že je tu megakorporácia podnikajúca s dobrom.

9. júl 2020 o 14:25 Zuzana Kepplová

Zoberme si, že existuje spoločnosť s franšízami po celom svete, ktorá poskytuje sociálne a psychologické poradenstvo, vlastní lukratívne pamiatky a tiež sieť škôl aj médií. Táto spoločnosť má zároveň cez politické strany a pridružené organizácie vplyv na zákony.

Samozrejme, hovoríme o katolíckej cirkvi. Pozorovateľovi sa môže zdať, že sa neúctivo navážame do inštitúcie, ktorá stavala katedrály a produkovala poznanie. Trúfalým porovnaním sme si tu pomohli len na ukážku.

Totiž, čo by občan neustále "obmývaný" informáciami o svetovládnych sprisahancoch, ktorí chcú to či ono vyparatiť nevinnému ľudskému rodu, povedal, ak by sme pôsobenie takejto organizácie popísali.

To, že skutočne existuje a pôsobí dlhé stáročia ešte neznamená, že o nej nemôžeme zauvažovať z odcudzenej perspektívy. Básnici bežne nahliadajú na predmety a vzťahy ako deti alebo mimozemšťania, robia to aj vedci a výsledkom je snaha pochopiť lepšie fungovanie oného javu.

Preto si pýtame licenciu hovoriť o katolíckej cirkvi – tá má v SR najrozšírenejšiu pôsobnosť – ako o globálnej korporácii, ktorá sa zaoberá podnikaním s „dobrom“.