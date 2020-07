Mexiko 1970: hory, Puma, Adidas a zaucho

Ťažko nájsť jediný prívlastok pre koniec šesťdesiatych rokov. Stranícka vrchnosť hľadala spôsob, ako naštartovať normalizáciu tak, aby to neklalo oči. Našli sa aj prehnane iniciatívni – budúca nomenklatúra.

Československo sa stalo federáciou, hoci v názve bolo stále socialistickou republikou. Samozrejme, čo i len trochu autonómne spravovanie Česka i Slovenska zostalo na papieri. Všetko riadil komunistický ústredný výbor z Prahy na čele s Gustávom Husákom.

Veci som vtedy vnímal výsostne ako začínajúci športový redaktor v agentúre. V mnohých reprezentáciách bola potrebná „federálna“ rovnováha, výkonnosť išla zavše, či skôr častejšie, bokom.

Trnava a Slovan

Špeciálne to bolo cítiť vo futbale. V rokoch 1967 – 1975 si podelili tituly Spartak Trnava (5) a Slovan Bratislava (3). Bolo to najlepšie obdobie slovenského futbalu.

Slovan vyhral v roku 1969 Pohár víťazov pohárov, Trnava sa dostala do semifinále Európskeho pohára majstrov (dnes Liga majstrov). S Ajaxom vypadla nešťastne po výsledkoch 0:3, 2:0. Bratislavský Inter vyhral Stredoeurópsky pohár.

Ak by vtedy existovali klubové rebríčky, Československo by bolo v popredí.

Reprezentácia bola z osemdesiatich percent zložená z hráčov Trnavy a Slovana. Isteže s viacerými logickými doplneniami.

Tréner Jozef Marko nebol muž, ktorý by búchal päsťou, isté ústupky urobil. Napriek tomu sme pred päťdesiatimi rokmi postúpili na svetový šampionát do Mexika. FIFA prvý raz zaradila MS do krajiny s extrémne vysokou nadmorskou výškou. Po prvý raz sa vo futbale mohli striedať hráči (dvaja).

Naši si vybojovali postup v play off zápase v Marseille po skvelom víťazstve nad Maďarskom 4:1.

Už predtým sa diali v československom futbalovom zväze zvláštne veci. Bol jasné, že mexický šampionát si vyžiada mnohotýždňové sústredenie vo vysokých horách. Liga mala štrnásť tímov, pražská Slavia sa zachránila až po kontroverznom rozhodnutí od stola (na úkor Dukly Banská Bystrica).

Pred náročnými majstrovstvami, ktoré sa začínali už koncom mája, ligu v rozpore so zdravým rozumom rozšírili na šestnásť tímov a odmietli ju prerušiť, hoci tréner Marko žobronil pomaly na kolenách.