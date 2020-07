Hnusobu sme neporazili, a neporazíme ju roky

Máme plán na situáciu, ktorá príde?

10. júl 2020 o 14:24 Tomáš Prokopčák

Tak sme si to teda pokazili.

Dobre, vízia, že tu my v tejto našej svojstojnej krátkej, ale dlhej karpatskej demokracii porazíme hnusobu a zostaneme najlepšími na celom celučičkom šírom svete, patrila akurát do predstáv brakovej vedeckej fantastiky.

Pretože ak už nič iné, sme exportná ekonomika odkázaná na previazaný svet. Ale teda možno už konečne nastal čas klásť aj nejaké tie znepokojivé otázky týkajúce sa budúcnosti. Premiér môže na odpoveď použiť aj sociálne siete.

Napríklad zjavne tu koronavírus znovu máme. Zjavne je to stav, ktorý sa dal očakávať. A vlny nákaz sa zjavne budú vracať. Zvykne sa to totiž opisovať metaforou s tancom a kladivom: chvíľku síce môžeme tancovať, no po tanci vždy nasleduje obdobie utlmovania. To skončí najskôr vtedy, keď sa čosi zásadne zmení: napríklad príde očkovanie.

Lenže tu ďalšie problémy iba začínajú.