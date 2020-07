Tak trochu sociálne porno

Koalícia vymyslela štátne Modré z neba.

12. júl 2020 o 12:11 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistika

Pred rokmi bolo možné vidieť na obrazovke holohlavú onkologickú pacientku s moderátorom a premiérom.

Stalo sa to jednoducho. Jana z Košíc opísala v relácii Modré z neba, že zo štátnych príspevkov nedokáže v chorobe s deťmi prežiť, načo sa ozval Robert Fico. Dostal reklamný čas zadarmo, prišiel do televízie pomáhať, ani oko neostalo suché.

“ Bez zisťovania, koľko ľudí a akú pomoc potrebuje, necháme hlasovať verejnosť, ktoré „osobné príbehy najviac zaujali“. „

Onkologická pacientka musí ísť pred kameru, zložiť si parochňu a rozplakať sa, aby dostala dávky, pričom Ficov zisk z akcie bol oveľa vyšší.

Žena s dvoma synmi prišla o dôstojnosť a Fico čelil odvážnym otázkam, „Aké je to byť stále terčom útokov?“, úrad práce pridal príspevky a vyplynulo z toho jediné ponaučenie – aby sa niekto z úradu pozrel, na čo máte nárok, musíte ukazovať svoju tvár, svoje deti a ,najmä, svoju biedu.

Fica sme si za to dali na raňajky. No spôsob, keď namiesto posudzovania pravidiel, ich menenia a, najmä, dodržiavania, čo by bola starosť inštitúcií, sa vlastne stále skladáme na ich zlyhávanie, sa u nás pevne usalašil.