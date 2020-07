Neuveriteľná smola poslanca Fica (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Prebiehalo prvé kolo voľby predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Fašistickému poslancovi Beluskému zhodou okolností najviac prekážal kandidát, ktorý bol členom židovských organizácií.

Vláda schválila Sulíkovo kilečko, ale bývalý údajný premiér Peter Pellegrini povedal, že to je aj tak nanič, a keby to bolo na ňom, urobil by to inak a lepšie. Škoda, že keď bol údajne premiér, neurobil nič.

Počet prípadov korony stúpal; premiér Igor Matovič to nechal na nás, a my sme to pokazili.

Začiatkom týždňa vyslovoval parlament nedôveru predsedovi parlamentu Mgr. Borisovi Kollárovi, a to preto, že sám navrhol, aby mu parlament nedôveru vyslovil. Vyslovenie nedôvery navrhol preto, lebo vedel, že mu ju poslanci nevyslovia.

Článok pokračuje pod video reklamou

No a nevyslovia mu ju nie preto, že by mu dôverovali, ale jednoducho preto, že ide o Borisa Kollára, ktorý je potrebný na to, aby bolo na Slovensku lepšie.

Samozrejme. Aj keď, teda, bohužiaľ áno.

Príbeh o samoodvolávaní

Čiže sa odvolávalo a Boris Kollár predložil posudok advokáta Jána Čarnogurského mladšieho, čo je presne ten advokát, od ktorého chcete mať posudky, ak vás majú brať vážne. A hovoril, že on je pokorný človek, nie ako nejaký Šeliga, ktorý je odporný farizej. A fašisti mu tlieskali, lebo dobre povedal.

A potom sa hlasovalo a za odvolanie Borisa Kollára bolo presne päť poslancov.