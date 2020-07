Historická zodpovednosť Igora Matoviča (píše Ivan Mikloš)

Reformy znamenajú zmeny a tých sa ľudia boja.

13. júl 2020 o 12:25 Ivan Mikloš

Autor bol minister financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

Bez ohľadu na to, či si to Igor Matovič uvedomuje, dokonca aj bez ohľadu na to, či to chce, zohrá v dejinách Slovenska zásadnú úlohu. Dokonca nebude záležať ani na tom, či bude vládnuť rok, dva, štyri, alebo osem. Bez ohľadu na toto všetko sa výrazne zapíše do dejín Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dôvod je prostý – prebral zodpovednosť za krajinu v takom čase a za takých okolností, že to, ako s ňou naloží počas nasledujúceho roka až dvoch, predurčí osud Slovenska nadlho dopredu.

Ficovlády nás priviedli do marazmu a zaostávania a koronakríza problémy a náklady ešte znásobila.

Sme v stave a situácii, keď priam osudovo potrebujeme zmeniť doterajšie fungovanie štátu, ekonomiky a spoločnosti a zároveň sa nám ponúkajú aj možnosti úspešne to urobiť.

Prečo sú reformy ťažké

Prvým predpokladom bola politická zmena, nová Matovičova vláda a odchod starého aj nového Smeru do opozície.

Druhým predpokladom je naše členstvo v EÚ a z neho vyplývajúce možnosti zo starého a nového programovacieho obdobia, ale najmä zdroje z jednorazového fondu obnovy Next Generation EU.

Najmä od líderstva Igora Matoviča bude záležať, či tieto dva predpoklady v najbližších týždňoch a mesiacoch využijeme, aby sme pripravili a spustili potrebné reformy a zmenili Slovensko k lepšiemu. Nebude to však vôbec ľahké.