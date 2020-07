Únia od nás bude chcieť reformy, nie „len“ investície

Na ministerstvách sa začína horúčkovitý zápas o vytvorenie registra reforiem.

14. júl 2020 o 11:46 Eduard Žitňanský

Európske peniaze sú vlastne pôžičkou od budúcich generácií a nielen Slovensko, ale celá EÚ by ich mala využiť tak, aby sa vrátili nielen vo vyššej kvalite života, ale aj vo vyššej výkonnosti ekonomík, ktorá tieto pôžičky dokáže v budúcnosti splatiť.

Cieľový stav po minutí zhruba siedmich miliárd eur je jasný. Slovensko by z nich malo financovať zmeny. Na ministerstvách sa začína horúčkovitý zápas o vytvorenie registra reforiem, ktorý vláda v októbri predloží Európskej komisii spolu s rozpočtom.

Všetko sú to peniaze, ktoré raz treba splatiť. Zaťažujú budúce generácie a podľa toho by sa mala prejaviť zodpovednosť.

Názory na financovanie reforiem sú rôzne. Jedno krídlo by rado navrhlo množstvo čiastkových opatrení. Iní si myslia, že to má byť zhruba desať veľkých projektov.

Cestou k tomuto cieľu môže byť zásobník reforiem, z ktorého by bolo možné vyberať tie, ktoré možno financovať z európskeho fondu obnovy. Musia to byť iné ako „bežné“ investície. Na to slúžia „obyčajné“ fondy EÚ.