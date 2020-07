Gröhling nemá dobré riešenie

Na volanie po čistote môže nakoniec doplatiť SaS.

14. júl 2020 o 15:30 Peter Tkačenko

Keby to bol vtip, vyzeral by asi takto: Predseda parlamentu a minister školstva sa počas parlamentnej schôdze dajú do reči a jeden druhému hovorí, „Počúvaj, odkedy viem, ako som vyštudoval, bojím sa chodiť k lekárovi.“

Ale keďže to nie je vtip, máme politický problém.

Dilema Branislava Gröhlinga je nepríjemná v tom, že nemá úplne dobré riešenie. Keby odstúpil, Boris Kollár by od smiechu nad tým, kto napokon doplatil na ťaženie za očistu diplomoviek, vyronil aj nejakú slzu.

A robiť radosť Borisovi Kollárovi je z princípu morálne zavrhnutiahodná činnosť.