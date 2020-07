Nie sú prikovaní k stoličke, ale nikam neodchádzajú

Je naozaj také náročné nájsť ministra školstva s čistým akademickým štítom?

14. júl 2020 o 18:32 Beata Balogová

Článok pokračuje pod video reklamou

Nie som prikovaný k stoličke, je nový politický slogan povýšený na úroveň „zvládneme to“ alebo významovo skôr na ficovské „ja nikam neodchádzam“.

Už aj ľudia bez akademického titulu si význam Lege artis pozreli v slovníku, lebo posledné týždne tento výraz poletuje v politickom priestore a smutne pripomína našu tradíciu: nenašlo sa porušenie zákona, a tak politik neodstupuje.

Súvisiaci článok Gröhling: Nie je pravda, že som vyštudoval vďaka podvodu Čítajte

A všetko to morálno-etické, ktoré sa nevyhnutne na akademické podvody verejných činiteľov nabaľuje, by od diškurzu najradšej oddelili ako výrastok na nohe. Lebo len komplikuje výkon ich poslania. Lenže to poslanie je nevyhnutne spojené s morálkou.

Argumenty okolo podvodných titulov, napríklad že to boli také časy, len ukazuje, akú mizernú pozíciu má vzdelávanie v tejto krajine.

Branislav Gröhling sa teraz dušuje, že aj keď má čestné členstvo v klube subštandardných diplomoviek, on ako minister školstva ustráži, aby protiplagiátorská legislatíva mala dostatočne ostré zuby. To, že bol prichytený, ho vraj bude ešte viac motivovať.

Ale k čomu bude jeho akademický príbeh motivovať študentov a učiteľov? Mnohých pravdepodobne k otázke: bolo také náročné nájsť ministra školstva s čistým akademickým štítom?