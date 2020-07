Orbán ide vydierať Úniu

Projekt obnovy stojí na vydieraní.

15. júl 2020 Matúš Krčmárik

Na detskom ihrisku by sa to dalo odbiť slovami: „Trafená hus zagágala!“ Veď prečo inak by maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi prekážalo naviazanie dotácií a pomoci na pravidlá o právnom štáte, ak by sa nechystal porušovať pravidlá právneho štátu, všakže.

Ak je všetko v poriadku, Maďari by mohli ostať pokojní, ale zjavne to tak nie je.

Utorňajšia rezolúcia maďarského parlamentu a Orbánove vyhrážky sú však natoľko vážne, že detskou prekáračkou sa to nekončí. V ohrození totiž nie je požičanie si Jakubkovej hračky, ale európska snaha investovať 750 miliárd eur na oživenie ekonomiky po pandémii a rozpočet Únie.

Oboje musí schváliť všetkých 27 členských štátov a vážnejšie sa o tom začne hovoriť na summite, kde sa v piatok a v sobotu stretnú lídri krajín. Ide o takú zásadnú vec, že musí prejsť konsenzom.