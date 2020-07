Fico sa obklopuje trollmi, lebo si chce v politike už len tak trollovať

Na poslednú misiu chýba vízia.

15. júl 2020 o 20:15 Jakub Filo

Roberta Fica sa počas jeho dlhej kariéry dalo zavše podozrievať, že oponentov ponižuje, škodoradostne trolluje. Percentá Smeru mu to konieckoncov dovoľovali.

Ale až do sorosovského blúznenia po vražde Kuciaka a Kušnírovej to bol vždy premyslený krok s jasnou logikou.

Ale odkedy mu preplnené námestia rozvrátili politický svet, je to jedna nekontrolovateľná jazda, v ktorej stráca starých spojencov aj najvýraznejších ľudí.

A tak mu pre jeho poslednú misiu, ako nazval pokus o obnovu Smeru pod svojím vedením, ostali vytŕčať, paradoxne, iba jeho internetoví trollovia – Ľuboš Blaha a mladý Kaliňák, Erik.

Blahu netreba špeciálne predstavovať. Svoj mentálny svet internacionál, proletariátu a boľševizmu potvrdzuje každým statusom.

Erika Kaliňáka do partie radí označenie Fica za otca sociálnej demokracie a svojho strýka za najlepšieho ministra vnútra.

Avšak postaviť na nich budúcnosť, na to treba mať v hlave riadny masterplán. A zatiaľ to vyzerá tak, že Fico už rezignoval a vyberá si parťákov len na to, aby si na záver aj on v politike tak trochu nezáväzne trolloval.