Keď idú konzervatívci proti Trumpovi

Najzaujímavejšia kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa a trumpizmu ako takého prichádza prekvapivo sprava. Nemám na mysli tzv. alternatívnu pravicu, krajnú pravicu, evanjelikálnu pravicu alebo rasistickú pravicu, ale skutočných konzervatívcov, ktorí v minulosti hlasovali za alebo pracovali pre republikánskych prezidentov.

Medzi týchto republikánskych odmietačov Trumpa patria novinár David Frum a Peter Wehner (ktorý podobne ako Frum písal prejavy prezidentovi Georgeovi W. Bushovi) a členovia projektu Lincoln, ktorí majú na konte ostré videá proti prezidentovi.

Mali by sme do tejto skupiny zahrnúť aj konzervatívnych publicistov, ako sú napríklad Ross Douthat alebo Bret Stephens z New York Times alebo Jennifer Rubinovú z Washington Postu, ktorých názory na trumpizmus sa zdajú oveľa zaujímavejšie ako myšlienky ich progresívnejších kolegov.

Ale veď Trump nie je konzervatívec!

Prečo?

Predovšetkým si myslím, že antitrumpovskí konzervatívci nemoralizujú toľko, čo ľavičiari, a sú tiež menej snobskí. Trump je neustále pranierovaný na hornom konci liberálnej americkej žurnalistiky za vulgárny vkus, hrubé správanie sa a primitívny jazyk. Ale tieto aspekty, aj keď sú znepokojujúce, nie sú najnebezpečnejšie.