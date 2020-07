„Som podvodník, no a čo?“

Premiér predstavil nový koncept politickej zodpovednosti.

16. júl 2020 o 15:26 Peter Tkačenko

Zdá sa, že politické spravodajstvo sa nám pomaly mení na otravného akademického hlásnika. Lenže Igor Matovič je premiér a jeho plagiát, ktorý vydával za diplomovú prácu, iste bude dôvodom na ďalšiu politickú zápletku, takže sa téme nijako nevyhneme.

Za iných okolností by to možno premiér pomerne ľahko uhral do autu. Ibaže tu máme takú nepríjemnú okolnosť, že si pamätáme, čo hovoril a žiadal pri rovnakom plagiáte Andreja Danka.

Vlastne, Matovič sa celkom nedávno vyznal, že by odstúpil aj na mieste Borisa Kollára, hoci uňho videl menšie pochybenie.

Asi by bolo naivné vôbec uvažovať, že by Matovič podal demisiu len preto, aby si uchoval integritu (kde by ju vzal?), ale môžeme sa zamyslieť, čo bude nasledovať. V SaS a u zaľudí už si lámu hlavy s formulovaním stanoviska, ktoré bude podľa nich primerane rázne, ale zároveň sa nebude môcť dať pochopiť ako ultimátum či výzva na demisiu.