Plagiátori musia utekať s hanbou

Niekde ich vyženú a inde im bez hanby rozdajú funkcie.

17. júl 2020 o 10:11 Samuel Jezný

Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe a je člen Progresívneho Slovenska.

Že sa na Slovensku pomaly každý týždeň dozvedáme o novom zlodejovi – lebo krádež myšlienok je stále len krádežou –, nie je problémom. Že sa časť ľudí nedostala k titulu poctivo, je prirodzené. No je šialené, že títo zlodeji zostávajú vo funkciách – a prekvapilo by nás skôr to, keby odstúpili.

Aby sme ale neboli zaťažení sympatiami či nechuťou ku konkrétnym slovenským politikom, uveďme pre ilustráciu, ako sa k plagiátorskej kauze postavili dve české vysoké školy: Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická. K slovenským reáliám sa vrátime.

Plagiátor docentom

Pred dvomi rokmi čelilo plagiátorskému škandálu najvyššie vedenie pražskej Univerzity Karlovej. Jej vtedajší prorektor, historik Martin Kovář, totiž vo svojich knižkách o Anglicku za vlády Stuartovcov vykrádal svojho britského kolegu Barryho Cowarda.

Neskôr sa ukázalo, že Kovář celých dvadsať rokov prekladal diela rôznych autorov z angličtiny do češtiny a vydával ich za svoje. Na rozdiel od pofidérnych magistrov zo Skalice to podvádzaním aspoň dotiahol na docenta Univerzity Karlovej.