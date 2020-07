Základné ľudské právo: zbraň do každej rodiny (český zápisník)

Poľovníci sa v Česku pustili do ústavy.

19. júl 2020 o 12:35 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom Seznam Zprávy

Začiatok loveckej sezóny v Česku zvyčajne spoznáte podľa titulkov ako Poľovník na love na Pardubicku zastrelil kolegu. Tento konkrétny titulok je síce z minulého októbra, ale každý rok je to rovnaké. Do lesov prichádzajú poľovníci a všetci ostatní sa im radšej pracú z cesty.

Napriek tomu poľovníci patria k najsilnejším záujmovým skupinám v krajine a počas minulého týždňa to potvrdili, keď vláda súhlasila so zmenou ústavnej Listiny základných práv a slobôd, kde by sa po novom mala objaviť formulácia "právo brániť vlastný život či život iného človeka aj so zbraňou je zaručené podľa podmienok, ktoré ustanoví zákon".

“ O čosi viac ľudí si bude myslieť, že stačí, aby im niekto vliezol do záhrady a môžu hneď začať páliť. „

Niekoľko vecí na tom stojí za pozornosť. Po prvé, vláda návrh podporila napriek tomu, že jej vlastní právni expert tvrdili, že je to úplná zbytočnosť, keďže toto právo štát zaručuje už dnes.