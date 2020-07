Čo kritizujeme, keď kritizujeme Igora Matoviča (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Evanjelická cirkev vyzvala farárku Annu Polckovú, aby zvážila, či sú homosexuáli naozaj ľudia.

Vláda schválila pomerne veľký balík pomerne náhodných opatrení, v rámci ktorého kadekto dostane kadečo, len systém nevidno.

Ľuboš Blaha to dotiahol na podpredsedu jednej pomerne bezvýznamnej parlamentnej strany. Blahoželáme!

Robert Fico sa snažil niečo povedať, ale zase z toho vyšla hlúbosť: tentoraz konkrétne, že za koronu nejako môžu banky. Tiež povedal, že novinári Denníka N nad ním tancujú tanec haka, aj keď to isté povedal už v roku 2014, ale vtedy sa to týkalo denníka SME.

Článok pokračuje pod video reklamou

Smer mal snem. Konal sa v zasadačke, za predsedu bol zvolený Fico a za podpredsedu Blaha a už aj to je viac informácií, ako si títo zúfalci zaslúžia.

Také obyčajné porušenie

Hlasovalo sa o interrupciách a to je vždy dobre. Najprv do druhého čítania prešiel že vraj kompromisný návrh a Juraj Šeliga hovoril, že ho podporil, aby sa o ňom ďalej diskutovalo, namiesto toho, aby povedal, že sa mu páči.

A keďže prešiel kompromisný návrh, sedemnásť poslancov OĽaNO z roztopaše hlasovalo aj za nekompromisný fašistický návrh. V SaS povedali, že sa hnevajú a chcú stanovisko, a Juraj Šeliga povedal, že ide o porušenie koaličnej zmluvy.

Ale Peter Pčolinský zo Sme rodina povedal, že o porušenie koaličnej zmluvy nejde, a to isté povedal aj Michal Šípoš z OĽaNO. Že sa o tom rozprávali a zhodli sa, že je to v poriadku.

A Igor Matovič nepovedal nič, to sa len tak stalo, vybavená vec. Poslanci mu hlasujú za fašistické návrhy a jemu to nestojí ani za status. Aspoň vieme, čo mal na mysli, keď hovoril, že niektorí poslanci by mohli prejsť inde. Ibaže sa tváril, že hovorí o SaS a Za ľudí.

Navyše, celé sa to odohrávalo po tom, ako prieskum ukázal, že neexistuje strana, v ktorej by si väčšina voličov sprísnenie interrupcií želala (najbližšie KDH: 47 percent). Že to ľudí nezaujíma a jednoducho to nepovažujú nielen za problém, ale ani za tému. A poslanec za OĽaNO Gyimesi, o ktorom ste tiež ešte nepočuli, povedal, že čo tam po prieskume, voľby rozhodli.

“ Igor Matovič je zase zákerný zlodej, klamár a manipulátor. Zatiaľ. „

Iste – len zabudol, že o tom, že tu majú robiť poriadok, nie sprísňovať interrupcie. Hlavne že tí, ktorí upozorňovali na mimoriadne konzervatívny parlament, boli za bláznov.

Branislav Gröhling, úplne neprilepený

Toto všetko sa však pocitovo odohralo pred niekoľkými týždňami, lebo vybuchla ďalšia diplomovka. Tentoraz išlo o záverečnú prácu ministra školstva, ktorý ju síce napísal v súlade s pravidlami, ale pravidlá nestáli za veľa. V každom prípade, kto, ak nie aspoň minister školstva by mohol mať aspoň diplomovku na úrovni. Ale také časy nie sú.