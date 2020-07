Nezabudnime na predvolebné sľuby pre životné prostredie

K zelenej obnove hospodárstva sa premiér veľmi nehlási.

19. júl 2020 o 13:37 Jakub Andacký

Autor je študent a environmentálny aktivista.

Premiér Igor Matovič sa pred pár dňami vo facebookovom statuse priznal k plagiátu svojej magisterskej práce. Zároveň zdôraznil, že zo svojej pozície neodstúpi, kým nesplní, čo pred voľbami sľúbil voličom.

Výborne. Rád by som preto pánu premiérovi pripomenul, že okrem sľubov typu autobusy a MHD zadarmo sa zaviazal aj k niekoľkým dôležitým klimatickým cieľom. Pripomeňme si ich.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo hovoria vedci

Vedci z medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC) upozorňujú, že nasledujúcich desať rokov bude absolútne kľúčových pre vývin klimatickej zmeny.

“ OĽaNO, Sme rodina i strana Za ľudí sa pod všetky tri klimatické ciele pred voľbami podpísali a mnohí ľudia ich aj preto volili. „

Ak chceme jej negatívne dôsledky potlačiť a udržať globálne oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia, potrebujeme do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov, a to o 65 percent v porovnaní s rokom 1990. Po druhé, najneskôr do roku 2050 by mala byť Európa uhlíkovo neutrálnym kontinentom.

Minister životného prostredia Ján Budaj sa prednedávnom podpísal pod výzvu európskych ministrov k prijatiu takzvanej zelenej dohody (European Green Deal) a teda aj k obom týmto cieľom.