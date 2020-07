Načo platiť poistku, keď podvádzať možno aj na vládnej úrovni

Čo sa udialo, kým premiér v Bruseli odolal nutkaniu vyfotiť svoju opranú bielizeň.

22. júl 2020 o 12:07 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Gádžov sa pýtajte, či boli v zahraničí, oni tu doniesli koronu, lebo ich do Ameriky a kade-tade treba! Oborí sa na mňa chlapík pri otázke, ktorú kladieme všetkým bez rozdielu.

Asi nevie, že Slovenská lekárska komora, inokedy tajuplne mlčanlivá, vyzýva vládu na kontrolu navrátilcov z Británie, lebo v Spiši sa obávajú ďalšieho šírenia v osadách. A to sme ešte celkom nezistili, prečo napríklad v porovnaní s londýnskymi prisťahovaleckými štvrťami bol priebeh v osadách oveľa priaznivejší.

Ale kto by mal čas morfondírovať nad takými vecami, keď sú tu resty z karantény.

Aj u nás v Zadargovskej republike máme svoje osady. Odkedy sa ich obyvatelia prestali báť, že vírus bol nasadený priamo na nich, korzujú po nemocnici a dožadujú sa vyšetrení bez ohľadu na to, či majú poistenie. Kto by ho platil, keď boli roky preč. A kto by im to mohol vyčítať, keď klamať a podvádzať možno aj na akademickej a vládnej úrovni.

Kým premiér sedí v Bruseli a odoláva nutkaniu vyfotiť svoju opranú bielizeň, mladá dievčina sa mi zdôveruje, že to vracanie bude asi zo stresu, že príde o prácu, keď klesli tržby. Starší pán zase, že už nevládze, je ich málo, roboty veľa – treba dohnať karanténu. Ak dožije dôchodku, nakoniec vďačne využije namiesto trinásteho dôchodku Borisov príspevok na lieky.

Napriek letu aj u psychológov idú naplno; okrem depresií a domáceho násilia, aj detí závislých od počítača počas karantény pribudlo. Z Rakúska sa vracajú opatrovateľky, ale v domovoch sociálnych služieb pre nich niet miesta, hoci vraj všade bojujeme s nedostatkom personálu. Asi preto ho onehdy premiér predhodil na lynč.

A teraz už ani starčekov nerieši. Keby ten smiešny fond využil aspoň na nákup techniky, čo by ich spojila s rodinami, keď sa zase zatvárajú.

Ale asi to s technológiami netreba preháňať, už sme predsa minuli dosť na e-karanténu, ktorá nefungovala ani dva týždne. A stále nefunguje ani informovanie o profile nakazených. Môžeme sa len dohadovať, či sú aj chorí a ako. Zato kým píšem, pípne mi správa z MZ SR, čo mám robiť pri návrate z rizikovej krajiny.

O dve hodiny zase.

Takže sme pripravení, na druhú, tretiu, prípadne deviatu vlnu. Do toho stále prší, sem-tam niekoho vytopí, a žatva, ak vôbec sa začala, sa vlečie ako slimák s droždím. Už zase ho dostať. Aj chleba piecť už mnohí vedia, len keď zrno začne klíčiť v klasoch, nebude z čoho.

Ale to tých, čo prázdnu slamu mlátia, až im z čižiem trčí, veľmi netrápi.

Sú iné trápenia. S interrupciami, jamkami a tak.