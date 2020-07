Čo Matovič a tí ostatní nechápu

Krátke vysvetlenie (nielen) pre každého politika.

22. júl 2020 o 18:52 Tomáš Prokopčák

Toto bol podlý cielený útok proti úspešnému predsedníctvu.

Ak vám to čosi pripomína, nuž hej, ale ešte aj Robert Fico potreboval roky, aby sa týmto spôsobom opustil.

Ak to však Igor Matovič nechápe, skúsime mu to vysvetliť: každou svojou reakciou na kritiku má možnosť ukázať, v čom sa líši od Roberta Fica a Andreja Danka. Toto nie je nejaký dvadsať rokov starý zabudnutý problém mladíckej nerozvážnosti. Argument, čo tu otravujete, ja som svoju diplomovku od roku 1998 nevidel a nepoužil, nevyhnutne dostáva Matoviča bližšie k Ficovi.

Zároveň, toto je vec nastavovania noriem. Pravidiel, písaných aj nepísaných. Hodnôt a podoby, v akej krajine budeme všetci žiť. Možno tomu premiér a predseda parlamentu a mnohí ďalší nerozumejú, no ešte väčším problémom ako plagizovať nejakú diplomovku, je hovoriť, že som zlodej, no a čo. To sa vtedy tak robilo, aj iní takí sú, ale ja som aspoň úprimný. Zmierte sa s tým.

Lenže Matovičovia a Kollárovia, Dankovia a Ficovia a papaláši všetkých čias zúfalo nedokážu pochopiť, že idea štátu je v prvom rade symbol. A symbolmi v ňom určujeme, aký bude.