Kučera stratil zmysel pre realitu

Športová legenda tvrdí, že novinári naňho poľujú.

22. júl 2020 o 18:40 Viktor Kiššimon

Keď sa premiér rozhodne na niekoho zaútočiť alebo zosmiešniť, vždy sa nájde niekto zo zástupu jeho verných, kto mu ochotne pritaká. A pridá aj niečo navyše.

Takže aj keď sa Igor Matovič vrátil zo summitu v Bruseli a verbálne si uľavil na adresu novinárov, ktorí si dovolili písať o jeho dokonale opajcnutej diplomovke, kým on nasadzoval život za Slovensko, dalo sa čakať, že niekto povstane a jeho slová pritvrdí.

Tentoraz to na seba zobral poslanec Karol Kučera statusom na facebooku, lebo veď to je ozajstný komunikačný kanál premiérovej strany.

Napísal, že z viacerých strán a od viacerých ľudí vie, že sa naňho poľuje. „Niečo zrejme novinári hľadajú, nedivil by som sa, keby to bolo napr. také Nko,či Smečko, ktoré som nikdy ani len nečítal.“

Športová legenda, ktorú mnohí právom obdivujú za to, čo dokázala vo svete tenisu, sa opäť myšlienkovo opustila. Bývalému šiestemu najlepšiemu tenistovi sa svete sa stalo to, čo mnohým pred ním, keď prišli do im neznámeho a úplne cudzieho prostredia politiky.