Keď sa to s peniazmi vie, tak fungujú

Ako by nepodmienený základný príjem mohol skoncovať s chudobou, revolučne premeniť povahu práce a pretvoriť svet.

24. júl 2020 o 10:52 Petr Šabata

Annie Lowreyová: Dejte lidem peníze, Argo, 2020

Ráno 24. októbra 2016, presne o 10.43, prišli všetkým obyvateľom jednej dediny pri Viktóriinom jazere v Keni na mobil prvé pravidelné peniaze - 2280 kenských šilingov.

Caroline Akinyi Odhiambová bola doma, v hlinenom prístrešku, dojčila svoju dcérku, okolo nej hrabali sliepky. Bude dostávať 2280 šilingov (približne 22 dolárov) každý mesiac! Toľko peňazí nikdy nemala, po tvári sa jej rozlial nesmelý úsmev.

Článok pokračuje pod video reklamou

Americká novinárka Annie Lowreyová bola pritom, keď nadácia GiveDirectly z New Yorku sponzorovaná predovšetkým ľuďmi zo Silicon Valley začala posielať tisíckam ľudí v Keni počas desiatich rokov pravidelné mesačné peniaze. Na miestnych veľmi chudobných ľudí to zapôsobilo ako zázrak.

Tisíc dolárov mesačne

Celá kniha Dejte lidem peníze je vlastne jedna bohatá, čítavá, pestrofarebná, o poznatky z celého sveta opretá odpoveď na otázku: Čo by sa stalo, keby na účte všetkých Američanov každý mesiac až do konca ich života pribúdalo tisíc dolárov?

Pojednáva teda o základnom nepodmienenom príjme - sociálnej dávke pre všetkých členov spoločnosti bez výnimky: bohatých i chudobných, rozumných aj pochabých, pracujúcich aj nezamestnaných. Mohla by nahradiť často spletité systémy pomocí, dávok, príspevkov pre tých, čo to potrebujú.

Myšlienka je to veľmi stará - už päťsto rokov sa objavuje a zase mizne, v poslednej dobe je zase aktuálna: debatujú o nej socialisti aj neokonzervatívci, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Hillary Clintonová zvažovala zaradiť ju do volebného programu v roku 2016...

Než sa vrátime do Kene, urobme malú odbočku do nedávnej histórie, ktorá dokazuje, že nepodmienený základný príjem je koncept reálny a iste to nie je nápad ľavicových salónov: V roku 1967 podporovalo základný príjem skoro 80 percent Američanov.

Prezident Richard Nixon predložil Plán pomoci rodinám, čo bolo vlastne vyplácanie základného príjmu, ktorý mal odstrániť chudobu v USA. Návrh prešiel v apríli 1970 hladko Snemovňou reprezentantov, ale v Senáte - na veľké prekvapenie – ho odmietli demokrati, zdal sa im málo ambiciózny...

Po roku to Nixon skúsil znova, a znova ho zarazil Senát.

Ako to v Keni funguje? Po roku 2000 sa lacné mobily dostali aj do Afriky a zvyšok už vymysleli štyri študenti MIT a Harvardu. Oznámenie o sume chodí obyvateľom spomínanej dediny na mobil, medzi sebou môžu platiť virtuálne, alebo si peniaze vyberať cez celkom dostupnú službu M-Pesa.

Annie Lowreyová je skvelou analytičkou základného príjmu a jeho umiernenou zástankyňou. Čo je pre text požehnaním.

Objavné reportáže

Najčastejšie sa dnes o základnom nepodmienenom príjme hovorí kvôli robotom: miliónom ľudí vezmú prácu - a čo si tí nezamestnaní počnú? A čo si s nimi počnú štáty?