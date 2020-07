Prečo je vesmírne zbrojenie nebezpečné

Vojna vo vesmíre sa ľahko vymkne spod kontroly.

24. júl 2020 o 13:55 Ondrej Podstupka

Začiatkom septembra 1859 sa takmer celý svet pozeral na oblohu. Svietila na nej polárna žiara vlastne bez ohľadu na to, kde na svete ste sa nachádzali. Miestami bola taká jasná, že pomýlené vtáky začali čvirikať a ľudia vychádzali na polia uprostred noci v presvedčení, že je ráno.

Jediní, kto sa nepozeral na oblohu, boli operátori vtedy ešte prelomovej siete telegrafov. Tí naopak s hrôzou sledovali, ako im horia spoje na zariadeniach a topia sa koncovky káblov. Komunikačné siete prestali fungovať a trvalo niekoľko dní, kým sa ich podarilo obnoviť.

Zem zasiahla geomagnetická búrka vyvolaná najsilnejšou slnečnou erupciou za posledné storočia. Zjednodušene - výbuch na Slnku vyvrhol smerom k Zemi nabité častice a tie vyskratovali takmer všetky obvody.

Ak by sa podobná udalosť stala dnes, ochromila by celosvetovú ekonomiku, spôsobila by rozsiahle škody na elektrickej a telekomunikačnej sieti. Škody by boli niekde medzi jedným a dvomi biliónmi dolárov.

Prečo by sme dnes mali rozmýšľať nad udalosťou spred jeden a pol storočia, nad ktorou nemáme najmenšiu kontrolu?