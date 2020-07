Kopnúť si do oligarchu

Členovia vlády sa ani nenamáhali nás vypočuť.

24. júl 2020 o 11:42 Pavel Komorník

Autor je predseda predstavenstva Národného futbalového štadióna, a.s.

Slovenská verejnosť by mala poznať aj názory staviteľa Národného futbalového štadióna. Ako predseda predstavenstva akciovej spoločnosti NFŠ chcem preto uviesť niekoľko podstatných faktov, ktoré spochybňujú právnu analýzu, ktorej autormi sú členovia neznámeho tímu pätnástich právnikov okolo podpredsedu vlády Štefana Holého.

Súvisiaci článok Štát od Kmotríka neodkúpi Národný futbalový štadión Čítajte

Verejné vyjadrenia niektorých členov vlády a Štefana Holého zvlášť, zásadným spôsobom poškodzujú postavenie a finančnú pozíciu NFŠ, a.s., ktorá Národný futbalový štadión vybudovala.

Článok pokračuje pod video reklamou

A nielen to. Problematizujú aj postavenie financujúcich bánk, posudky a vyjadrenia renomovaných právnických a poradenských spoločností, a v konečnom dôsledku kreslia otáznik aj nad rozhodnutím Európskej komisie (EK), ktorá štátnu dotáciu pre vybudovanie štadióna schválila.

Všetci títo aktéri sa totiž podľa analýzy neznámeho tímu právnikov mýlili. Počas celých siedmich rokov. Tu sú fakty:

Útok na súkromnú spoločnosť

Po prvé. Národný futbalový štadión dnes stojí jedine vďaka tomu, že akciová spoločnosť NFŠ, ktorej akcionárom je Ivan Kmotrík, sa rozhodla do tohto projektu ísť a naliala do neho desiatky miliónov vlastných eur. Počas dlhých rokov tu bolo veľa vlád a veľa plánov, ako a kto by mal takýto štadión postaviť. Všetky vždy vyfučali skôr, ako sa reálne vôbec koplo do zeme.