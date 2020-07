Toto je raj trojkárov (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Jozef Banáš vyjadril podporu Smeru a Hlasu a nikoho to neprekvapilo.

Andrej Danko vypovedal pred NAKA a nikoho to neprekvapilo.

No a Anton Hrnko povedal, že ak sa aj stali chyby, tak za ne môže len a len Danko. A to už neprekvapilo vôbec nikoho.

Vitajte pri víťazstve Igora Matoviča nad vlastnou diplomovkou.

Igor Matovič totiž bol v Bruseli a tak nemal čas reagovať – a to aj napriek tomu, že mal čas pripraviť si vyjadrenie, zverejniť ho a potom ho ešte aj dopĺňať. Ale dobre, nemal čas.

Zato však mal čas fotografovať sa s hrncami, policajtmi a motorkami – hoci nie nevyhnutne v tomto poradí. A tiež rokoval, hoci to nebolo jednoduché: keď sa totiž európski politici dozvedeli, že je možno aj plagiátor, reálne hrozilo, že sa s ním nebudú chcieť zhovárať. A Slovensko príde kvôli zlovoľným novinárom o miliardy eur.

Tento variant útoku na úspešné predsedníctvo má pritom jednoduché riešenie. Ak skutočnosť, že premiér je plagiátor, naozaj predstavuje takéto nebezpečenstvo, potom – no potom by premiér nemal byť premiérom. Uznajte: nechceme predsa, aby Slovensko prišlo pre jeho diplomovku o peniaze.

Jedine, že by to celé nebola pravda: diplomovka je totiž európskym politikom ukradnutá a peniaze od žiadnych úvodzoviek nezávisia. Výtlak Igora Matoviča je presne rovnaký, plagiátor-neplagiátor.

Úvod do teórie práva

Potom sa však premiér konečne vrátil a mal čas a predviedol sa v najlepšej argumentačnej forme.

Právo napríklad obohatil o teóriu, že zákon možno porušiť iba vedome, a tiež povedal, že nie je dôležité, ako to dopadlo, ale ako to myslel a cítil. A ak to niekomu prekáža, tak on teda odíde nielen z postu predsedu vlády, ale aj z politiky. A zamestnával dvetisíc ľudí, takže diplomovka je v poriadku. Zrejme.