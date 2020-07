KOMENTÁR ZUZANY KEPPLOVEJ Dvojaký život Lukáša Kyselicu Balciarov podriadený

Komentár

Keby sa to stalo komusi inému, Matovič by sa veľavýznamne pýtal, či je to náhoda.

27. júl 2020 o 19:03 Zuzana Kepplová

Zuzana Kepplová

Písmo: A - | A + 6 0 Na dvojakom živote Lukáša Kyselicu je nepríjemné najmä to, že nám sotva bude môcť vysvetliť, ako to vlastne bolo. Súvisiaci článok Kyselica mal kampaňovať za OĽaNO ako vojenský tajný Čítajte Keď unavený a zničený odchádzal z vedenia tímu, ktorý vyšetroval Gorilu, médiá boli pri tom. Vtedy ohlásil, že smeruje na kandidátku k Matovičovi. A zároveň, ako sme sa dozvedeli až neskôr, prijal aj ponuku práce u vojenských tajných. Ťažko pomyslieť, že v nejakom vesmíre by takáto kombinácia nedvíhala obočia. Takže aj pragmatické vysvetlenie – chcel si len odkrútiť zvyšné mesiace, aby mal vyšší výsluhový dôchodok – neznie bohvieako poľahčujúco. Nádejný dôchodca už vtedy musel cítiť, že pôsobenie u Balciara počas kampane – ešte raz: počas kampane – je čudné z mnohých dôvodov. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou V čase vedenia kampane sa ľudia neraz vzdávajú zaujímavých postov, prerušujú kariéru, rušia členstvo v dozorných radách a podobne. Aby si vyčistili stôl a aby sa vyhli konfliktu záujmov. Ja to skôr zvyková záležitosť, patrí sa to. Kyselica si naopak pribral prácu, o ktorej jednak nemohol kolegov a voličov informovať a najmä, ktorá sa zakladá na informovaní samotnom. Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

