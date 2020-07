Krátke pojednanie o cti a charaktere

Kyselica hral s voličmi nepoctivú hru.

28. júl 2020 o 9:02 Zuzana Števulová

Autorka je ľudskoprávna právnička, pôsobila v Lige za ľudské práva, je členkou Progresívneho Slovenska.

Informácia o tom, že štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica kandidoval za hnutie OĽaNO ako príslušník vojenskej tajnej služby by za normálnych okolností vyzerala ako zápletka, pri ktorej by sa aj Dominik Dán zamyslel, či to už nie je príliš.

V našej krajine, ktorá má so svojimi tajnými službami neslávnu históriu, je to však aktuálna politická realita.

O skutočných úlohách, ktoré Kyselica pre vojenských tajných plnil, o tom, či kampaňovanie bolo súčasťou jeho práce, a o ďalších skutočnostiach zrejme nedostaneme uspokojivú odpoveď.

No informácií máme dosť na to, aby sme sa mohli baviť o tom, aký je charakter druhého najmocnejšieho muža na ministerstve vnútra a čo celá kauza o ňom vypovedá.

Môžeme veriť, ale nie dôverovať

Je nesporné, že Kyselica pracoval pre vojenských tajných v čase, keď hnutie, za ktoré zároveň kampaňoval, bolo s nimi v otvorenom konflikte. O jeho dvojrole vraj nič nevedeli.

A teraz prichádza pointa.