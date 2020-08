Všetky oči na Matoviča. Čaká ho gigantická úloha

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Mohol by to byť zápis zlatým písmom do slovenskej histórie: krajina sa v niekoľkých rokoch vyšvihne do európskej a v niektorých odboroch aj do svetovej špičky. A to vďaka peniazom z Európskej únie a šikovnosti a odvahe politikov.

Slovensko môže v najbližších niekoľkých rokoch minúť vyše 40 miliárd eur a keď vypracuje skvelé modernizačné projekty, civilizačný prelom sa naozaj dostaví.

Našťastie je tu vláda tesne po voľbách – napríklad v Česku sa bude kampaňovať celý rok 2021 - a navyše je to kabinet, ktorý má étos zmeny; po temných mafiánskych rokoch, po vraždách novinára a jeho priateľky, po občianskom vzdore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Máloktorá európska krajina má takú príležitosť využiť pokoronavírusové vzopätie Európskej únie (infantilné správy premiéra zo summitu v Bruseli sa, samozrejme, nedávajú v učebniciach dejepisu ani pod čiaru).

Alebo tu o pár rokov bude upadajúce Slovensko opustené automobilovým priemyslom, krajina ešte viac politicky, hodnotovo aj ľudsky rozdelená a v zákulisí sa budú smiať starí aj noví oligarchovia.

Neuveriteľné miliardy

Áno, až takéto vážne rozhodovanie Slovensko čaká - a pripravuje sa už v týchto týždňoch: rozhodovanie medzi chudobou a prosperitou, medzi nezamestnanosťou päť alebo dvadsať percent, medzi odchodom najschopnejších (mladých) ľudí za lepším a ich návratom domov, medzi starostlivosťou o klímu a jej ničením, medzi slušným a buzerujúcim štátom, medzi Slovenskom pre všetkých a Slovenskom pre vyvolených.