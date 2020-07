Peniaze pre Bödöra? Vylúčené!

Najvyšší súd napomenul Trubana aj žalobcu.

28. júl 2020 o 20:16 Zuzana Kepplová

Nahliadnuť do rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré opäť poslalo Norberta Bödöra do väzby, je zaujímavé z viacerých dôvodov.

Jednak sa dá všimnúť napomenutie sudcu Michala Trubana, ktorému sa zdalo, že polícia ponúkla príliš málo podkladov pre väzbu Bödöra. Najvyšší súd Trubana uisťuje, že sa tu ešte nerozhoduje o vine či nevine zadržaného. Zato už je toho dosť z výpovede svedka na samotnú väzbu.

Istý Kodada – pričom titul šéf sekcie priamych platieb v jeho prípade získal nový rozmer – nadobudol istotu, že časť úplatkov z peňazí na vidiek končila u Bödöra.

Sudca Truban je však pravdepodobne človek mäkkého srdca, ktorému sa ani nechcelo veriť, že by Bödör mohol byť do takého čohosi zamontovaný. To je dobre, že sa nájde aspoň ktosi. A práve sudca Špecializovaného trestného súdu!

Ďalšia zaujímavá indícia z rozhodnutia NS sa obracia na prokurátora. Aby si tie dôkazy radšej vystužil, lebo pred súdom nemusia takto obstáť. Ani netreba, aby tam sedeli sudcovia, ktorí na korupciu na najvyšších miestach oligarchie neveria.