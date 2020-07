Ten pocit, že zlatý vek žebráctva sa vrátil (píše Michal Havran)

Autor je teológ a publicista

A počuli sme od Pčolinského "choď do p... Erik", od toho istého nevychovaného Pčolinského s prácou ukradnutou z referátov, ktorý Oľge Pietruchovej odkázal, že škoda, že odišla, pretože ju chceli vyhodiť.

A počuli sme nejaké dievča, ktoré vystúpilo už druhýkrát, pretože stačilo, aby sa bicyklovala na proteste a dnes sedí v parlamente a má pripomienky na úrovni vyšinutej domovej schôdze.

A Fica, ktorý ohováral premiéra Matoviča za angličtinu a rokovania, on, čo chodieval s mafiánskou eskort za Merkelovou, on, čo ďakoval Jankovskej, on, čo doviedol Kičuru a blahoželal Bödörovi, on, čo býval s Kočnerom u Bašternáka.

Ešte nikto takú diplomovku nenapísal, aby sme zabudli na to, čo tu tento človek robil dvanásť rokov, kam sme mohli krajinu priviesť a kam sme ju dostali. A kam ste dostali takzvanú politickú kultúru, pretože sme ju nedostali vonkoncom nikam, ak predpokladáme, že veci by sa mali v spoločnosti zlepšovať.

Na všetko ostatné máme Počiatkovo rokovanie v Bruseli, čo nadviazalo na Janka Ľuptáka, známeho tým, že zahraničné návštevy vítal v pracovni, kde si na mastnom papieri krájal slaninu s cibuľkou a všetkých prostoreko ponúkol, pretože politika bola pre neho niečo ako splav s českými trampmi a táborák na brehu Hronu a Holubí dům.

A ide sa modernizovať

Lenže tak, ako sa nedá modernizovať krajina bez plánu, pretože veci sa môžu aj kaziť, alebo zhoršovať, a teda je dobré vedieť, či chceme postaviť tri nemocnice, alebo vybudovať Silicon Valley a urobiť zo Slovenska veľmoc nových technológií.