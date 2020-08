Môj kmeň je lepší ako tvoj (píše Samo Marec)

Posledná – ale už naozaj posledná – verzia znie takto: diplomovku prepisovala kamarátova sestra na spoločnej dovolenke všetkých troch v Chorvátsku.

Ten kamarát však nebol len kamarátom, ale zároveň aj spolužiakom a oponentom.

Sestra oponenta teda v Matovičovom mene odkopírovala učebnice, a keď sa jej brat vrátil zo spoločnej dovolenky v Chorvátsku, posudzoval, či je to v poriadku. Prekvapujúco bolo.



A všetko je to už uzatvorené a vyťažené, ale nadviažeme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Štátny tajomník Kyselica bol vojenským tajným a zároveň kandidoval vo voľbách. No a to nie je v súlade so zákonom ani na prvý, ani na druhý a ani na tretí pohľad. Takže, keď sa na to príde, má tlačovku, na ktorej povie, že nič nemôže povedať, a oznámi, že odstupuje z funkcie štátneho tajomníka a… a… a….

… a vracia sa do parlamentu, lebo má mandát od občanov – hoci v prvom rade do toho parlamentu vôbec nemal kandidovať. Veď on vôbec žiadny mandát mať nemal. A tým sa to skončí a mohol by to byť podvodník, ale je to hrdina. Ideme ďalej, nie je čas.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Prehliadka parlamentného panoptika

No a v parlamente je to pestré: zatiaľ vedie poslankyňa Tabaková, ktorá sa doňho dostala tak, že išla na bicykli a potom si sadla na schody; hlavne sa jej nepýtajte, čo v tej politike vlastne chce robiť, lebo by musela aj odpovedať.

V porovnaní s ňou ešte aj Jožo Pročko vyzerá ako génius, lebo síce tiež trepe dve na tri, ale aspoň sa za tie roky naučil rozprávať tak, že je to trochu zábavné. Otázka je, či tá zábava má byť v parlamente.