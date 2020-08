Prečo je chyba, ak bude očkovanie na koronavírus dobrovoľné

Očkovanie proti novému koronavírusu by malo byť povinné.

Podobné vyhlásenie v čase, keď ešte nemáme hotové vakcíny a ešte len prebiehajú neskoršie fázy klinických testov experimentálnych očkovacích látok, sa môže zdať predčasné či dokonca extrémne. No v nasledujúcom texte sa pokúsime vysvetliť, prečo môžu byť tvrdenia o dobrovoľnosti vakcinácie chybné. A prečo by sme ako krajina mali uvažovať nad povinným plošným očkovaním populácie.

Denník N sa totiž nedávno pýtal epidemiológov, hygienikov a ľudí, ktorí v tejto pandémii riadia všakovaké komisie a štáby, ale aj reprezentantov politických strán, čo si myslia o povinnosti očkovať proti Covidu-19.

Žiaľ, významná časť z nich tvrdila, že stačí, ak bude očkovanie proti novému koronavírusu dobrovoľné. Je to však tragický omyl - a tragický doslova, keďže (aj, i keď nielen) pre podobné vyhlásenia by mohli ľudia zbytočne umierať.

Toto sú len niektoré z dôvodov prečo.

Riaďme sa vedou

V prvom rade použime argument autoritou: od epidemiológov, hygienikov či lekárov chcime počuť argumenty vedou. Rozprávať o tom, čo by malo a čo nemalo byť úlohou štátu, to by mali skôr sociálni filozofi, a nie biológovia.