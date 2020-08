Nie ste ovca. Ale ešte aj Rusko chystá rozsiahle očkovanie

Krajiny sa pretekajú, kto skôr nachystá pre ľudí vakcínu.

3. aug 2020 o 19:14 Tomáš Prokopčák

Predstavte si ten zmätok v hlavách. Nie ste ovca, nedáte sa začipovať, žiadny koronavírus nejestvuje, očkovanie je nástrojom celosvetovej jašterovlády a ešte to tak, skazené západné globálne korporácie si nás chcú všetkých nejakou povinnou vakcináciou zotročiť a vy predsa neveríte tým mainstreamovým klamstvám o nejakom boji proti pandémii.

No a do toho vám vaše obdivované Rusko, zdroj všetkej tej všeslovienskej krásy a vzájomnosti zahlási, že oni teda u nich v krajine očkovať budú. Budú očkovať proti novému koronavírusu, a to ešte aj extenzívne.

A čo extenzívne, stihnú to, parafrázujúc miestneho ministra zdravotníctva, ako prví prvučičkí na celom tom šírom svete: ešte tento rok v októbri.